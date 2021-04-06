В России выявили минимальное число заболевших Covid-19 за шесть дней

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у еще 8 328 жителей России в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекцией. Это минимальный показатель за шесть дней. Днем ранее было подтверждено 8 646 случаев заражения. Суточная заболеваемость Covid-19 в стране снижается третий день подряд. Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в России достигло 4 597 868.

За последние 24 часа скончались 389 человек с ковидом (накануне – 343). В целом количество летальных исходов достигло 101 106. Больше всего новых смертей от коронавируса зафиксировано в Москве (54), Санкт-Петербурге (31) и Ростовской области (18).

В то же время за прошедший день полностью выздоровели 8 902 человека, за все время пандемии – 4 220 035.

Наибольшее число новых случаев Covid-19 за сутки зарегистрировано в Москве (+1747), Санкт-Петербурге (+702), Подмосковье (+533), а также в Нижегородской (+241) и Ростовской (+238) областях.

Минимальные темпы суточного прироста заболевших наблюдаются в Тыве и в Республике Алтай – 0,01%, Сахалинской (0,03%) и Магаданской (0,04%) областях. В целом по стране этот показатель составляет 0,18%.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии проведено свыше 122,1 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе за последние сутки – 194 тыс. Под медицинским наблюдением остаются 491 тыс. 986 человек.

В мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 131,8 млн, скончались более 2,86 млн человек, информирует Университет Джонса Хопкинса. Первое место в мире по количеству заболевших у США (30,78 млн), на втором месте – Бразилия с 13,01 млн заразившихся, на третьем – Индия, где Covid-19 заболели 12,68 млн человек. Россия занимает пятое место по данному показателю.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.04.21

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