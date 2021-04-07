Заболеваемость коронавирусом в России снижается четвертый день подряд

В России четвертый день подряд снижается суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией. За минувший день в стране выявлено 8 294 случая заражения Covid-19 в 84 регионах, информирует оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции. Накануне сообщалось о 8 328 новых инфицированных. Общее число выявленных случаев коронавируса в России достигло 4 606 162.

За последние сутки число летальных исходов увеличилось на 374 против 389 днем ранее. С начала пандемии в стране скончались 101 480 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Наибольшее количество смертей за 24 часа зарегистрировано в Москве (51), Санкт-Петербурге (36) и Ростовской области (25).

При этом за минувший день полностью выздоровели 9 445 человек, за все время эпидемии – 4 229 480.

По числу новых случаев Covid-19 лидируют Москва (+1585), Санкт-Петербург (+702), Московская (+570), Нижегородской (+247) и Ростовская (+241) области.

Ни одного заболевшего за сутки не выявлено в Ненецком автономном округе. Наименьшие темпы суточного прироста заразившихся отмечены в Тыве – 0,01% и в Хакасии – 0,02%. В целом по стране данный показатель держится на отметке 0,18%.

По информации Роспотребнадзора, за весь период вспышки проведено свыше 122,3 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе за последние сутки – 249 тыс. Под медицинским наблюдением остаются 491 тыс. 362 человека.

В мире число выявленных случаев заражения ковидом превысило 132,4 млн, умерли более 2,87 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Первое место в мире по количеству заболевших у США (30,84 млн), далее идут Бразилия с 13,01 млн заразившихся и Индия, где инфекцией заболели 12,8 млн человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.04.21

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