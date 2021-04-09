В России снова выявили больше 9 тысяч новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 9 150 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, что является максимальным значением за восемь дней. Суточный прирост заболевших вновь превысил 9 тыс. человек впервые с 4 апреля. Общее число подтвержденных случаев Covid-19 в стране достигло 4 623 984, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекцией.

Больше всего новых зараженных выявлено в Москве (+2421), Санкт-Петербурге (+703), Московской (+594), Нижегородской (+249) и Ростовской (+242) областях. В российской столице суточный прирост заболевших оказался наибольшим с конца января.

Ни одного нового случая заражения не зарегистрировано в двух регионах – на Чукотке и в Ненецком автономном округе. Наименьшие темпы прироста заболеваемости фиксируются в Тыве – 0,01% и в Магаданской области – 0,02%. В целом по стране этот показатель немного увеличился и составил 0,20%.

За 24 часа скончались 402 человека с подтвержденным коронавирусом (накануне – 365). Наибольшее количество новых смертей зарегистрировано в Москве (57), Санкт-Петербурге (30) и Ростовской области (26). С начала пандемии в стране от ковида умерли 102 247 человек.

В то же время за последние сутки полностью выздоровели 9 662 человека, за все время эпидемии – 4 248 700.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии проведено свыше 123 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе за последние сутки – 340 тыс. Под медицинским наблюдением остаются 499 414 человек.

В мире число выявленных случаев Covid-19 превысило 133,9 млн, скончались более 2,9 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Первое место в мире по количеству заболевших по-прежнему у США (свыше 31 млн), на втором месте Бразилия с 13,27 млн заразившихся, на третьем – Индия, где ковидом заболели свыше 13 млн человек.

Москва, Наталья Петрова

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