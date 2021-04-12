В России суточное число смертей от Covid-19 оказалось минимальным с ноября

За минувшие сутки в России выявили 8 320 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, информирует оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекции. Накануне сообщалось о 8 702 заболевших. Общее число подтвержденных случаев Covid-19 в стране достигло 4 649 710. За 24 часа зарегистрировано 277 летальных исходов – это наименьший показатель с 9 ноября. С начала пандемии в России от коронавируса скончались 103 263 человека.

Наибольшее число новых случаев ковида выявлено в Москве (+1833), далее идут Санкт-Петербург (+706), Подмосковье (+569), Ростовская (+238) и Нижегородская (+212) области.

Ни одного нового заболевшего не зафиксировано на Чукотке и в Ненецком автономном округе. Минимальные темпы прироста заболеваемости отмечены в Тыве и в Республике Алтай – 0,01%, а также в Еврейской автономной области – 0,02%. В целом по стране этот показатель составил 0,18%.

Больше всего новых смертей от Covid-19 зарегистрировано в Москве (54), Санкт-Петербурге (34) и Красноярском крае (14).

В то же время за минувший день полностью выздоровели 6 656 человек, за все время пандемии – 4 272 165.

По данным Роспотребнадзора, за весь период эпидемии проведено свыше 123,9 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе за последние сутки – 272 тыс. Под медицинским наблюдением остаются 500 тыс. 759 человек.

В мире число подтвержденных случаев Covid-19 превысило 136 млн, умерли более 2,93 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Больше всего заболевших в США (свыше 31,19 млн), на втором месте Бразилия с 13,52 млн заразившихся, на третьем – Индия, где инфекцию подхватили свыше 13,48 млн человек. Россия занимает пятое место следом за Францией.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.04.21

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