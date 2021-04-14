Прирост случаев Covid-19 в России не превышает 9 000 пятый день подряд

За сутки в России выявили 8 326 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, информирует оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекцией. Накануне сообщалось о 8 173 новых зараженных. Судя по данным официальной статистики, пятый день подряд суточный прирост заболевших не превышает 9 тысяч. Общее число подтвержденных случаев Covid-19 в стране достигло 4 666 209.

Наибольшее количество инфицированных за минувший день выявлено в Москве (+1837). В топ-5 регионов по числу новых случаев заражения вошли Санкт-Петербург (+712), Московская (+568), Ростовская (+239) и Нижегородская (+215) области.

Ни одного нового заболевшего не зарегистрировано в Ненецком автономном округе. Наименьшие темпы прироста заболеваемости наблюдаются в Тыве и в Республике Алтай – 0,01%, а также в Еврейской автономной области – 0,02%. В целом по стране данный показатель держится на уровне 0,18%.

За 24 часа скончались 399 пациентов с коронавирусом. Больше всего новых смертей зафиксировано в Москве (52), Санкт-Петербурге и Ростовской области – по 28, а также в Свердловской области (17). Число умерших россиян с подтвержденным ковидом достигло 104 тыс.

При этом за прошедший день полностью выздоровели 9 447 человек, за все время пандемии – 4 291 223.

По информации Роспотребнадзора, за весь период вспышки проведено свыше 124,4 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе за последние сутки – 255 тыс. Под медицинским наблюдением остаются 503 тыс. 146 человек.

В мире число выявленных случаев коронавируса превысило 137,4 млн, умерли более 2,96 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Больше всего заболевших в США (свыше 31,34 млн), на втором месте Индия с 13,87 млн заразившихся, на третьем – Бразилия, где инфекция подтверждена у 13,56 млн человек. Россия остается на пятом месте следом за Францией.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 14.04.21

В Свердловской области скончались еще 17 пациентов с Covid-19. / Военврачи рассказали, как лечат ковидных и почему их стандарты не совпадают с рекомендациями Минздрава. / План Аксенова по завершению антиковидной вакцинации к лету выполнен всего на 7,6 процента. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»