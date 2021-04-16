В России еще почти 9 тысяч человек заболели коронавирусом

В России за минувший день выявили 8 995 новых случаев заражения коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекций. Накануне суточная прибавка заболевших составила 8 944 человека. Таким образом, выявляемость ковида растет третий день подряд. Общее число подтвержденных случаев Covid-19 в стране достигло 4 684 148.

Больше всего зараженных за сутки выявлено в Москве (+2476). Второй день подряд прирост ковид-пациентов в столице превышает 2,4 тыс. человек. В топ-5 регионов по количеству новых случаев инфицирования вошли Санкт-Петербург (+704), Московская (+595), Ростовская (+242) и Нижегородская (+219) области.

Ни одного нового заболевшего не зарегистрировано в Ненецком автономном округе. Наименьшие темпы прироста заболеваемости отмечены в Тыве – 0,01%, а также в в Магаданской области и Еврейской автономной области – 0,02%. В целом по стране данный показатель вырос до 0,19%.

За вчерашний день от коронавируса скончались 397 пациентов (накануне – 398). Больше всего новых летальных исходов зафиксировано в Москве (57), Санкт-Петербурге (30) и Архангельской области (20). Число умерших россиян с подтвержденным ковидом достигло 104 795.

В то же время за сутки полностью выздоровели 9 109 человек, за все время пандемии – 4 310 557.

По информации Роспотребнадзора, за весь период эпидемии проведено свыше 125,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе за последние сутки – 377 тыс. Под медицинским наблюдением остаются 509 тыс. 450 человек.

В мире число выявленных случаев коронавируса превысило 139,1 млн, умерли более 2,98 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Наибольшее число заболевших в США (свыше 31,49 млн), на втором месте Индия с 14,29 млн заразившихся, на третьем – Бразилия, где инфекция обнаружена у 13,74 млн человек. Россия находится на пятом месте.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.04.21

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