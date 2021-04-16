Россиян обнадежили насчет снятия ковидных ограничений

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова допустила, что карантинные меры внутри страны отменят в «очень ближайшее время». Она попросила правительство быть осторожными со снятием ограничений.

Число россиян, прошедших вакцинацию растет. По мнению Голиковой, это хороший повод, чтобы рассмотреть вопрос о снятии ограничений.

«Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты», – цитирует вице-премьера ТАСС.

Татьяна Голикова напомнила, как важно не растерять успехи, которых Россия добилась в борьбе с Covid-19. Она отметила, что введенные карантинные меры справились со своей задачей.

«Сейчас люди расслабились, но инфекция пока с нами, и здесь, уважаемые коллеги, я призываю вас очень осторожно снимать ограничительные меры», – обратилась Голикова к участникам заседания коллегии Минздрава РФ.

По данным сайта gogov.ru, на 16 апреля 9,7 миллиона россиян (6,65% от населения страны) привиты хотя бы одним компонентом вакцины. Полностью привитых от коронавируса уже 5,73 миллиона человек (3,92%).

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 16.04.21

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