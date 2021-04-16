Британские ученые выделили новый, более устойчивый штамм ковида

Специалисты обнаружили в Великобритании новый мутировавший штамм коронавируса. Ученые предполагают, что он более устойчив к вакцинам, передает РИА «Новости».

Управление по охране общественного здоровья зарегистрировало 77 случаев заражения новым штаммом. Заболевших взяли под контроль и сейчас проверяют всех, с кем они контактировали.

«Управление присвоило статус «варианта под рассмотрением» новому штамму коронавируса. Вариант, впервые выявленный в Индии, имеет несколько мутаций», – говорится в сообщении ведомства.

Новый штамм отличается от собратьев тем, что в нем сразу две белковые мутации. Профессор медицины в университете Восточной Англии Пол Хантер предположил, что это может усложнить поиск мер борьбы с этим вирусом.

«Он может оказаться даже менее контролируемым вакцинами, чем бразильский и южноафриканский варианты», – предположил ученый.

В начале апреля в США зарегистрировали больных с индийским штаммом коронавируса с двойной мутацией. Позже президент США Джо Байден предупредил, что новые штаммы ковида быстро распространяются на территории Штатов.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 16.04.21

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