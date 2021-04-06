В США выявили индийский штамм Covid-19 с двойной мутацией

Индийский штамм коронавируса с двойной мутацией впервые выявлен в районе залива Сан-Франциско в США, пишет San Francisco Chronicle. По данным издания, случай заражения подтвердили специалисты Стэнфордской лаборатории клинической вирусологии. «Сейчас проверяются еще 7 предполагаемых случаев заражения этим вариантом вируса. Результаты будут известны до конца недели», – приводит РИА «Новости» слова главы лаборатории Бенджамина Пински.

На данный момент сведений о том, является ли обнаруженный вариант коронавируса более заразным в сравнении с остальными, нет. На сегодняшний день США продолжают лидировать в мира по числу заболевших Covid-19. В Университете Джонса Хопкинса сообщают, что положительный тест на коронавирус на территории США получили уже более 30 млн человек. Наибольшая заболеваемость коронавирусом зафиксирована в Лос-Анджелесе. В этом городе на западном побережье выявили свыше 1,2 млн заболевших.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 06.04.21

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