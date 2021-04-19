В России еще 8,5 тыс. человек заболели коронавирусом

За сутки в России выявили 8 589 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с инфекции. Второй день подряд число заболевших не превышает 9 тыс. случаев. Накануне было зарегистрировано 8 632 случаев Covid-19. Число инфицированных за весь период пандемии достигло 4 710 690.

Наибольшее число зараженных за сутки выявлено в Москве (+2279). В пятерку регионов по количеству новых случаев заражения вошли Санкт-Петербург (+692), Московская (+592), Ростовская (+237) и Нижегородская (+201) области.

Нулевой прирост заболевших зафиксирован на Чукотке и в Ненецком автономном округе. Минимальные темпы прироста заболеваемости наблюдаются в Тыве и в Республике Алтай – 0,01%, а также в Еврейской автономной области и Магаданской области – 0,02%. В целом по стране данный показатель остается на уровне 0,18%.

За минувший день от ковида и его последствий скончались 346 человек – это минимум за шесть дней. Больше всего новых смертей зарегистрировано в Москве (59), Санкт-Петербурге (26), а также Нижегородской и Самарской областях – по 15. Число умерших россиян с подтвержденным Covid-19 достигло 105 928.

В то же время за сутки полностью выздоровел 6 818 человек, за все время пандемии – 4 333 598.

По информации Роспотребнадзора, за весь период эпидемии выполнено свыше 126 млн лабораторных исследований на новый коронавируса, в том числе 263 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 513 тыс. 951 человек.

В мире число подтвержденных случаев коронавируса превысило 141,4 млн, умерли более 3,02 млн человек, информирует Университет Джонса Хопкинса. Наибольшее число заболевших по-прежнему в США (свыше 31,67 млн), Индии (15,06 млн заразившихся) и Бразилии (13,94 млн инфицированных). Россия по количеству зараженных остается на пятом месте в мире.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.04.21

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