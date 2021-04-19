В России появились два новых штамма Covid-19

Два новых штамма коронавируса нового типа формируются на территории России. Ученые выявили частичную мутацию вируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на общем собрании отделения медицинских наук Российской академии наук (РАН).

«Мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта», – цитирует главу ведомства «Интерфакс».

Кроме того, около двух сотен россиян переболели британским штаммом Covid-19, который считается более устойчивым к вакцине. А несколько человек подхватили и африканскую разновидность.

«Мы выделили 192 образца британского штамма, 21 – южноафриканского и пока больше не обнаружили никаких мутаций, уже описанных другими коллегами», – добавила Попова (цитата по «Известиям»).

Ранее «Новый День» сообщал, что в России на 8 апреля было выявлено 103 случая заражения британским штаммом коронавируса и 10 – южноафриканским. Анна Попова заявила, что эти разновидности коронавируса привозят в Россию из других стран, в частности, из Турции.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 19.04.21

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