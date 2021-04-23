330 тысяч новых инфицированных в сутки: в Индии для ковидных больных не хватает кислорода, а для мертвых – мест в крематориях

В Индии коронавирус не удается взять под контроль. Накануне в стране был установлен первый антирекорд – 310 000 новых заражений за 24 часа. В пятницу он был уже перекрыт – 332 348 новых случаев ковида. За последние сутки также погибло и рекордное количество людей – 2250.

Вирус очень быстро распространяется по стране, тогда как прививками от ковида из 1,3 миллиарда человек, охвачен только 0,1% населения.

Быстрый рост заболеваемости – почти 3,5 миллиона новых случаев заражения с начала апреля, в частности, объясняется «двойной мутацией» вируса и массовыми мероприятиями, такими как индуистский религиозный фестиваль Кхумб Мела. В них приняли участие сотни тысяч человек, естественно, без соблюдения какой либо социальной дистанции, в том числе во время массового погружения в Ганг.

На сегодняшний день по крайней мере в двух больницах Дели не хватает кислорода. В твите с пометкой «SOS» врачи в пятницу утром заявили, что напрасно ждали поставок кислорода в течение семи часов. Несколько человек без кислорода уже умерли. Большинство коек в отделениях интенсивной терапии заняты.

Больница Ганга Рам в Дели, в которой проходят лечение более 500 пациентов с Сovid-19, сообщила в пятницу утром, что в интенсивной терапии умерли 25 человек: «60 самых больных пациентов находятся в группе риска. Кислород остается на два часа. Автономные дыхательные аппараты неэффективны. К счастью, мы восстанавливаем ручную вентиляцию легких в отделении интенсивной терапии».

Оператор медицинских услуг Max Healthcare, который управляет несколькими больницами, рассказал в твите с хэштегом SOS, что в двух его больницах с 700 пациентами остается кислород только на час.

Критическая ситуация с кислородом складывается в штатах Уттар-Прадеш и Харьян, а также в Гуджарате. Управляющая больницами компания Fortis Healthcare сообщила, что в ее больнице в Харджане «осталось кислорода всего на 45 минут», и потребовала срочно решить эту проблему.

На государственном уровне недостаток кислорода решается сталелитейными заводами, которые увеличили его производство. В четверг первый кислородный экспресс отправился со сталелитейного завода в Андра-Прадеш с семью автоцистернами с 15 тоннами жидкого кислорода для медицинских целей.

Крематории тоже не успевают

Сжигать трупы в Индии также не успевают. Семьи ждут в очередях на похороны. Крематории во многих городах работают без перерыва и проводят массовые кремации. Один крематорий в Дели позволил построить у себя на стоянке погребальные очаги и сжигать на них мертвых.

«Во время первой волны у нас было от восьми до десяти кремаций в день. Когда-то было 18. Но сегодня ситуация очень плохая. Вчера вечером мы сожгли 78 тел», – рассказал Reuters Джитендер Синг Шанти, управляющий крематорием на северо-востоке индийской столицы. «Это в четыре раза хуже. Вокруг ждет множество тел. В крематории не осталось места, где их можно было бы сжечь», – добавил он.

Нью-Дели, Елена Васильева

Нью-Дели. Другие новости 23.04.21

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