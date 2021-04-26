Власти Индии заявили о «коронавирусном шторме»

В Индии вновь установлен антирекорд по числу заразившихся коронавирусом. Власти усиливают ограничительные меры, больницы не справляются с наплывом пациентов, а граждане вынуждены устраивать импровизированные крематории.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страну потряс «коронавирусный шторм». «Мы были воодушевлены после успешной борьбы с первой волной инфекции, но эта буря потрясла нашу нацию», – цитирует Моди Reuters.

За минувшие сутки в стране выявили 352 тысячи случаев заражения коронавирусом, что является абсолютным рекордом. За ночь число смертей превысило 2,8 тысячи, свидетельствуют данные министерства здравоохранения Индии. По словам экспертов, умерших может быть значительно больше.

Больницы испытывают острую нехватку медицинского оборудования, коек для больных и кислорода для аппаратов ИВЛ. Катастрофическая ситуация складывается и с крематориями. Существующие учреждения не справляются, граждане сами сооружают погребальные костры.

Премьер-министр призвал всех граждан сделать прививки от коронавируса и соблюдать меры предосторожности. В нескольких городах был введен комендантский час, а полиция получила распоряжение строго следить за соблюдением социальной дистанции и масочного режима.

При этом в стране проходят выборы, в результате на избирательных участках собирается много людей. Например, власти ожидают, что около 8,6 млн избирателей проголосуют в понедельник в восточном штате Западная Бенгалия. Кроме того, тысячи людей приняли участие в митингах. Акции протестов проходили на стадионах и ограниченных площадках, где люди находились в тесном контакте.

По последним данным, в Индии насчитывается 17,31 млн случаев коронавирусной инфекции. За весь период пандемии жертвами Covid-19 в стране стали более 195 тысяч человек.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

Нью-Дели. Другие новости 26.04.21

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