Суточная заболеваемость Covid-19 в Индии поставила мировой антирекорд

Медики Индии зафиксировали 314 835 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Это абсолютный рекорд по суточной заболеваемости в мире, сообщает Reuters.

По данным министерства здравоохранения и поддержки семьи Индии, общее число зараженных Covid-19 достигло 15 930 965 человек. За сутки умерли 2104 заболевших, а общее число выросло до 184 657 человек.

Правительство просит граждан позаботиться о своей безопасности и соблюдать карантинные меры.

«Сейчас нет кроватей, нет кислорода. Все остальное вторично», – сказал вирусолог Рейтер Шахид Джамиль. Как минимум 24 человека с диагнозом Covid-19 погибли в западной Индии, потому что в аппаратах ИВЛ закончился запас кислорода.

В штате Махараштра самое высокое число заболевших (67 468 новых случаев) и умерших (568 человека) за сутки. Вдвое меньше новых заболевших в штате Уттар-Прадеш (33 106) и почти в 2,5 раза – в столичном округе Дели (24 638).

Как сообщал «Новый День», в России за сутки выявили еще 8 996 заболевших, что намного больше предыдущего дня (8 271 человека). Всего по стране за период пандемии заболел 4 736 121 человек.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

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