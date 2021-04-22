В России подскочила заболеваемость коронавирусом: 8 996 зараженных за сутки

В России за минувший день выявили 8 996 случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с инфекцией. Заболеваемость резко подскочила по сравнению с предыдущими днями (8 164 на 20.04 и 8 271 на 21.04). Общее число инфицированных за весь период пандемии достигло 4 736 121.

У 1 190 (13,2%) человек, сдавших положительный тест на коронавирус, не было симптомов болезни. В этот раз инфицированных зарегистрировали во всех регионах. Минимальные темпы прироста заболеваемости наблюдаются в Тыве – 0,01%, Еврейской автономной области – 0,02%, Республике Алтай и Мурманской области – 0,04%. В целом по стране данный показатель со вчерашнего дня вырос до 0,19%.

По числу заболевших за последние 24 часа в лидерах по-прежнему Москва, где инфекцию обнаружили у 2 704 жителей. В пятерку регионов по количеству новых случаев заражения вошли Санкт-Петербург (+682), Московская (+590), Ростовская (+237) и Нижегородская (+193) области.

За сутки от ковида и его последствий скончались 397 человек. Больше всего новых смертей зарегистрировано в Москве (54), Санкт-Петербурге (35), а также Ростовской области – 25. Число умерших россиян с подтвержденным Covid-19 достигло 107 103.

В то же время за прошедшие сутки полностью выздоровели 8 934 человека, за все время пандемии – 4 361 807.

По информации Роспотребнадзора, за весь период эпидемии выполнено свыше 126,8 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, в том числе 314 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 513 528 человек.

В мире число подтвержденных случаев коронавируса превысило 143,8 млн, умерли более 3,05 млн человек, информирует Университет Джонса Хопкинса. Наибольшее число заболевших зафиксировали в США (свыше 31,86 млн), Индии (15,93 млн) и Бразилии (14,12 млн). Россия по количеству зараженных остается на пятом месте в мире.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.04.21

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