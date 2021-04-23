Прирост зараженных Covid-19 в России не снижается – за сутки 8 840 заболевших

В России за сутки подтверждено 8 840 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекцией. Днем ранее было зарегистрировано 8 996 случаев инфицирования. Суточный прирост заболевших не снижается на протяжении месяца и колеблется в пределах от более 8 тыс. до более 9 тыс. Общее число заразившихся Covid-19 в стране за весь период пандемии достигло 4 744 961.

Больше всего новых заболевших зафиксировано в Москве (+2502), Санкт-Петербурге (+694), Московской (+609), Ростовской (+238) и Нижегородской (+194) областях.

В то же время нулевой прирост инфицированных отмечен в Ненецком автономном округе, а наименьшие показатели зарегистрированы в Тыве – 0,01%, а также в Республике Алтай и Еврейской автономной области – 0,02%. В целом по России темпы прироста заболеваемости составили 0,19%.

За минувший день от коронавируса скончались 398 человек (накануне – 397). Наибольшее количество новых летальных исходов зарегистрировано в Москве (57), Санкт-Петербурге (37), а также в Свердловской области – 16. Число умерших россиян с Covid-19 достигло 107 501.

При этом за сутки полностью выздоровели 9 407 человек, за все время пандемии – 4 371 214.

По данным Роспотребнадзора, за весь период вспышки выполнено свыше 127,1 млн лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 332 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 511 804 человека.

В мире число выявленных случаев коронавируса превысило 144,7 млн, умерли более 3,07 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса. По числу заболевших по-прежнему лидерство у США (свыше 31,9 млн), далее идут Индия (16,26 млн) и Бразилия (14,16 млн).

Москва, Наталья Петрова

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