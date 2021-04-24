В трех регионах России нет прироста заболевших коронавирусом

В России за минувший день выявили 8 828 новых случаев Covid-19 в 82 регионах, сообщает оперштаб по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Днем ранее суточный прирост заболевших составил 8 840 человек. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в стране за весь период пандемии достигло 4 753 789.

В трех регионах – на Чукотке, в Еврейской автономной области и в Ненецком автономном округе – за последние 24 часа не выявили ни одного нового случая заражения. Наименьшие темпы прироста заболеваемости зафиксированы в Тыве и Магаданской области, где зарегистрированы один и два новых случая Covid-19 соответственно.

Лидером по количеству новых инфицированных по-прежнему является Москва (+2541), далее идут Санкт-Петербург (+689), Подмосковье (+596), Ростовская (+236) и Нижегородская (+193) области.

За сутки от ковида умерли 399 человек (накануне – 398). Наибольшее количество новых смертей зарегистрировано в Москве (59), Санкт-Петербурге (39) и Ростовской области (17). Число умерших россиян с подтвержденным коронавирусом достигло 107 900.

В то же время за сутки полностью выздоровели 9 254 человека, за все время пандемии – 4 380 468.

По информации Роспотребнадзора, за весь период эпидемии выполнено свыше 127,5 млн лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 336 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 514 537 человека.

В мире число выявленных случаев коронавируса превысило 154,6 млн, жертвами инфекции стали более 3,08 млн человек, информирует Университет Джонса Хопкинса. По числу заболевших по-прежнему лидерство у США (31,99 млн), далее идут Индия (16,61 млн) и Бразилия (14,23 млн). Пятерку стран с наибольшим количеством зараженных замыкают Франция и Россия.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.04.21

После Covid-19 риск смерти сохраняется еще полгода. / Первая партия вакцины от Covid-19 для животных будет доступна в мае. / В Венгрии откроют доступ в театры и рестораны только вакцинированным. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»