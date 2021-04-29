Индия обновила мировой антирекорд по новым случаям Covid-19

Минздрав Индии зафиксировал 379 257 новых случаев заражения Covid-19 за сутки, обновив мировой антирекорд по приросту заболевших. Сейчас в стране самые высокие показатели заболеваемости за всю пандемию, сообщило министерство в Twitter.

По данным индийского Минздрава, штат Махараштра сохранил лидерство по числу заболевших (63,3 тысячи случаев) и умерших от коронавируса. За сутки там умерло 1035 человек, а всего по стране 3,6 тысячи. В первую тройку по числу заболевших также входят штаты Карнатака (+39 047) и Керала (+35 013).

Власти призывают население делать прививки, и за сутки привитых стало больше на 2,1 млн человек, а всего получили вакцину 150 млн граждан.

Как сообщал «Новый День», премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал ситуацию «коронавирусным штормом». Больницы не справляются с наплывом пациентов, там нехватка кислорода и коек. Крематории перегружены, в связи с чем тела умерших от ковида сжигают на улицах.

28 апреля Россия отправила в Индию два самолета с 22 тоннами гуманитарной помощи, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

Нью-Дели. Другие новости 29.04.21

На Урале начали брать антиковидную плазму у привитых доноров. / Пожилым жителям Магаданской области заплатят за вакцинацию от коронавируса. / Число зараженных коронавирусом в Челябинской области превысило 60 тысяч. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»