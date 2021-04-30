В России снова выявили менее 9 тысяч новых случаев Covid-19

В России за сутки выявили 8 731 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции. Суточный прирост заболевших вновь опустился ниже 9 тысяч. Напомним, днем ранее было зарегистрировано 9 284 случая Covid-19. Общее число случаев заболевания в стране с начала пандемии достигло 4 807 288.

В пятерку регионов-лидеров по количеству новых заболевших вошли Москва (+2 662), Санкт-Петербург (+725), Московская (+651), Ростовская (+230) и Нижегородская (+171) области.

Ни одного нового случая инфицирования не выявлено в трех регионах – Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе и на Чукотке. Наименьший прирост заразившихся зафиксирован в Тыве и в Республике Алтай, где подтверждено два и три новых случаев Covid-19 соответственно. Общий суточный прирост в целом по России снизился до 0,18% (накануне – 0,19%).

За минувший день от коронавируса и его последствий скончались 397 человек (днем ранее – 364). Больше всего новых летальных исходов зарегистрировано в Москве (57), Санкт-Петербурге (33) и Московской области (20). За весь период пандемии в стране зафиксировано 110 128 смертей от коронавируса.

За последние 24 часа полностью выздоровели 8 406 пациентов с подтвержденным ковидом. Общее количество россиян, победивших болезнь, за весь период пандемии достигло 4 427 946 человек.

По данным Роспотребнадзора, за все время выполнено свыше 128,8 млн лабораторных исследований на новый тип коронавируса, в том числе 323 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 504 832 человека.

В мире количество выявленных случаев Covid-19 превысило 150,5 млн, скончались более 3,16 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса. По абсолютному числу заболевших первое место по-прежнему у США (32,28 млн), на втором месте – Индия с 18,76 млн заболевших, на третьем – Бразилия (14,59 млн).

Индия сейчас переживает «коронавирусное цунами». Страна в очередной раз обновила мировой антирекорд по суточному приросту заболевших. За последние сутки в Индии выявили 386 452 случая заражения ковидом, сообщает минздрав страны.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.04.21

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