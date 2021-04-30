В Кирове закрыли школу после массового отравления детей

Учебные занятия в школе №73 Кирова отменены, все ученики отправлены по домам из-за отравления 38 человек. Работу школы приостановили на неопределенный срок, сообщили в региональном министерстве образования

«29 и 30 апреля в медицинские организации областного центра за амбулаторной помощью обратились 38 детей и педагогов школы №73 с признаками интоксикации», – говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице министерства «ВКонтакте».

За сутки к ученикам школы восемь раз вызывали скорую помощь, а двух человек забрали в больницу.

«Два ребенка с подозрением на ротавирусную инфекцию госпитализированы в инфекционную больницу, состояние удовлетворительное», – добавили в министерстве.

Причины отравления уже расследуют специалисты Роспотребнадзора и городской администрации. Правительство Кировской области взяло ситуацию на контроль.

Как сообщал «Новый День», Роспотребнадзор нашел нарушения у почти 70% поставщиков продуктов питания в российские школы. Требованиями санитарного законодательства пренебрегли 3,9 тыс. поставщиков и сотрудники 24 тыс. школ.

Киров, Наталья Рязанова

Киров. Другие новости 30.04.21

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