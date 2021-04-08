Роспотребнадзор: 70% поставщиков питания в школы попались на нарушениях

У почти 70% поставщиков продуктов питания в российские школы обнаружены нарушения. Об этом сообщила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун на Всероссийском семинаре-совещании по вопросам обеспечения безопасности и качества питания. Ситуация в этой сфере не улучшается, констатировала она. По словам чиновницы, нарушения выявлены у 3,9 тыс. поставщиков и в 24 тыс. школах.

«Что у нас вызывает особую тревогу, что почти 70% поставщиков пищевых продуктов также нарушают требования санитарного законодательства. К сожалению, мы не видим динамику улучшения», – цитирует Шевкун ТАСС. По ее словам, по поставщикам продуктов нарушения не уменьшаются, тогда как «по школам видим улучшение».

По данным Роспотребнадзора, большая часть выявленных у поставщиков недочетов касаются сопроводительной документации, маркировки продуктов, условий и сроков их хранения и несоответствия по показателям качества.

Что касается школ, то нарушения были обнаружены в 74% из проверенных образовательных учреждениях, отметила Шевкун. Она не стала называть регионы, но отметила, что в ряде субъектов нарушений фиксировалось более чем в три раза больше, чем в среднем по России. Претензии касались применения неправильной технологии приготовления, выдачи холодных блюд на линии раздачи, занижения массы порций и несоответствия готовой продукции по энергетической ценности и калорийности.

В то же время из презентации к выступлению Шевкун следует, что в 2020-2021 году охват горячим питанием учеников начальных классов во всех регионах достиг 99,8%, тогда как в прошлом учебном году охват в 100% был только в 18 субъектах.

Ранее, в январе этого года генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку организации питания в детсадах и школах из-за участившихся случаев отравления детей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.04.21

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