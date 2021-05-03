Суточный прирост Covid-19 в России продолжает снижаться – менее 8,5 тыс. заболевших

За минувший день в России зарегистрировано 8 489 новых случаев коронавируса в 82 регионах, сообщает оперштаб по мониторингу ситуации с распространением Covid-19. Общее число случаев инфицирования в стране достигло 4 831 744. Скончались от коронавируса за сутки 337 человек – минимум за последнюю неделю. С начала пандемии общее количество летальных случаев выросло до 111 198.

Отметим, что суточный прирост заболевших в стране немного снизился по сравнению со вчерашним днем, когда оперативный штаб сообщил о 8 697 новых случаях заражения. Таким образом, второй день подряд в РФ регистрируется меньше 9 тыс. новых заболевших.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Москве (+2 635), Санкт-Петербурге (+704), Московской (+641), Ростовской (+227) и Воронежской (+150) областях.

Нулевой прирост инфицированных вновь зарегистрирован в трех регионах – Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе и на Чукотке. Меньше всего зараженных за сутки выявлено в Тыве, Магаданской области и в Республике Алтай, где ковид обнаружили у двух человек в каждом из них. В целом по России суточный прирост заболевших держится на уровне 0,18%.

Наибольшее число новых смертей от коронавируса по-прежнему фиксируется в Москве (58), следом идут Санкт-Петербург (34) и Подмосковье (15).

За сутки полностью выздоровели 6 367 пациентов. Общее количество россиян, справившихся с болезнью, за весь период пандемии достигло 4 450 289.

По информации Роспотребнадзора, за все время эпидемии выполнено свыше 130 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе 236 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 508 419 человек.

В мире число выявленных случаев коронавирусной инфекции превысило 152,8 млн, скончались более 3,2 млн человек, информирует Университет Джонса Хопкинса. По числу заболевших печальное лидерство по-прежнему у США (32,42 млн), на втором месте Индия с 19,92 млн заразившихся, третье место у Бразилии (14,75 млн инфицированных). Россия находится на шестом месте после Франции и Турции.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.05.21

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