В России выявили менее 8 тысяч новых случаев Covid-19

В России за сутки выявили 7 770 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах (накануне – 8 489), сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекцией. Это минимальный суточный прирост заболевших с 26 сентября, когда было подтверждено 7 523 случая инфицирования. Общее число выявленных случаев Covid-19 в стране достигло 4 839 514. Умерли от коронавируса за минувший день 337 человек, а с начала пандемии – 111 535.

Наибольший прирост заразившихся за сутки зарегистрирован в Москве (+2 050), Санкт-Петербурге (+709), Московской (+625), Ростовской (+220) и Воронежской (+149) областях.

Ни одного нового заболевшего не выявлено в трех регионах – Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе и на Чукотке. Третий день подряд в этих регионах фиксируется нулевой прирост инфицированных.

По одному заболевшему обнаружено в Тыве, на Сахалине и в Республике Алтай. Два новых случая заражения подтверждено в Магаданской области. В целом по России темпы прироста заболеваемости коронавирусом снизились до 0,16%.

Больше всего новых смертей от коронавируса зарегистрировано в Москве (61), следом идут Санкт-Петербург (31) и Нижегородская область (15).

За сутки вылечились 6 755 пациентов, а за весь период пандемии – 4 457 044.

По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии выполнено свыше 130,2 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе 153 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 505 172 человека.

В мире число подтвержденных случаев Covid-19 превысило 153,5 млн, скончались более 3,21 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Антирейтинг по числу заболевших возглавляет США (32,47 млн), далее идут Индия с 20,28 млн заразившихся и Бразилия с 14,77 млн инфицированных. Россия по заболеваемости находится на шестом месте после Франции и Турции.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 04.05.21

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