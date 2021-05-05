В России выявили почти 8 тысяч заболевших Covid-19 за сутки

За минувшие сутки в России подтверждено 7 975 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперштаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции. Днем ранее выявили минимальное с 26 сентября число инфицированных – 7770. За все время пандемии в России зарегистрировано 4 847 489 случаев коронавирусной инфекции. Суточный темп прироста заболеваемости составил 0,16%.

Наибольшее число новых случаев ковида зафиксировано в Москве (2 432), Санкт-Петербурге (711), Московской (601), Ростовской (209) и Воронежской (146) областях. Наименьшее – в Магаданской области и Республике Алтай – по 3, а также в Еврейской автономной области – 1. Ни одного нового заболевшего за сутки не выявлено в Ненецком и Чукотском автономных округах.

За последние 24 часа от коронавируса скончались 360 человек, из них в Москве – 56, в Санкт-Петербурге – 33, Пермском крае и Самарской области – по 15. С начала пандемии в стране от Covid-19 умерли 111 895 человек.

За сутки полностью выздоровели 7 506 пациентов, а за весь период пандемии – 4 464 550.

По информации Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 130,4 млн лабораторных исследований на новый тип коронавируса, из них 174 тыс. – за минувшие сутки. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 503 037 человек.

В мире число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 154,3 млн, скончались более 3,22 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса. В первую тройку стран по числу заболевших по-прежнему входят США (32,51 млн), Индия (20,66 млн) и Бразилия (14,85 млн).

Москва, Наталья Петрова

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