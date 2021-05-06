В России третий день подряд выявили менее 8 тысяч заболевших Covid-19

В России третий день подряд суточный прирост заразившихся коронавирусом не превышает 8 тыс. За последние 24 часа в стране выявлено 7 639 случаев Covid-19 в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции. Накануне было зарегистрировано 7975 случаев инфицирования. Общее число заболевших в стране выросло до 4 855 128.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве (+2 114), Санкт-Петербурге (+715), Московской (+600), Ростовской (+211) и Воронежской (+144) областях. Наименьший прирост заболеваемости за сутки зарегистрирован в Еврейской автономной области (один инфицированный) и в Республике Алтай, где выявлено двое заразившихся. Ни одного нового заболевшего, как и днем ранее, не обнаружено в Ненецком и Чукотском автономных округах.

В целом по России темпы прироста заболевших остаются на уровне 0,16%. А коэффициент распространения Covid-19 в стране сегодня опустился до 0,89, что является минимальным значением с 12 марта, передает ТАСС.

За минувший день от коронавируса скончался 351 человек. Больше всего новых летальных исходов в Москве (59), Санкт-Петербурге (35) и в Краснодарском крае (12). За весь период пандемии в стране от Covid-19 умерли 112 246 человек.

В то же время за сутки выздоровели 7 788 пациентов с подтвержденным ковидом, а за весь период – 4 472 338.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 130,6 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, из них 221 тыс. – за минувшие сутки. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 503 560 человек.

В мире абсолютное число заболевших Covid-19 превысило 155,2 млн, из них умерли более 3,24 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса. Наибольшее число выявленных случаев ковида по-прежнему в США (32,55 млн), второе место у Индии (21,07 млн заболевиших), третье – у Бразилии (14,93 млн).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.05.21

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