На Мальдивских островах введен комендантский час из-за коронавируса

В столице Мальдивской Республики и ее пригородах ввели комендантский час. Страна борется с четвертой волной заражения Covid-19, сообщает национальное Агентство по охране здоровья.

С 7 мая начнет действовать временный запрет на все групповые мероприятия. Будут закрыты все кинотеатры, тренажерные залы и салоны. В столице Мале и пригородах с 6 мая запрещено выходить на улицу с 21:00 до 4:00. В экстренном случае граждане смогут получить пропуск в полиции. Их также выдадут курьерам.

Ситуация с коронавирусом в стране резко ухудшилась, сообщили в мальдивском Центре чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. По данным центра, 4 мая выявили 601 новый случай заражения, из них 440 – в Мале. Доктор Мохаммед Али из Центра признал, что в реанимации главной больницы больше нет мест.

«Пропускная способность отделения интенсивной терапии в главной правительственной больнице Дхарумаванта достигла максимума. Шесть пациентов находятся на аппаратах ИВЛ», – цитирует доктора портал Avas.mv.

По данным сервиса «Яндекс.Коронавирус: статистика», 5 мая новых случаев Covid-19 было уже 734, что на 22% больше предыдущего дня и почти вдвое больше, чем 1 мая (было 402 новых случая).

Как сообщал «Новый День», врачи на Сейшельских островах зафиксировали рост заболеваемости Covid-19. За три дня там выявили 497 новых больных с коронавирусом. При этом, 85% населения привились от Covid-19.

Мале, Наталья Рязанова

Мале. Другие новости 06.05.21

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