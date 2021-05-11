В России вновь выявили более 8 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

За минувший день в России выявили 8 115 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах, информирует оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Суточный прирост заболеваемости немного снизился – накануне сообщалось о 8 465 заболевших Covid-19. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране достигло 4 896 842.

Наибольшее количество новых зараженных выявлено в Москве (+2 628), а также в Санкт-Петербурге (+717) и Московской области (+657). В пятерку регионах с самым высоким суточным приростом случаев коронавируса также вошли Ростовская (+205) и Воронежская (+132) области.

Ни одного заболевшего за сутки не зарегистрировано в четырех регионах – на Сахалине, в Еврейской автономном области, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах. По два случая заражения выявлено в Магаданской области и в Республике Алтай. Низкий уровень суточного прироста заболевших также отмечен в Тыве, где подтверждено три новых случая ковида.

В то же время за последние 24 часа от коронавируса скончались 329 человек. Больше всего новых смертей в Москве (61), Санкт-Петербурге (35) и Самарской области (15). За все время пандемии Covid-19 в России унес жизни 113 976 человек.

За сутки в стране полностью выздоровели 7 009 человек, а за весь период – 4 509 915.

По информации Роспотребнадзора, с начала пандемии проведено свыше 131,9 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе за последние сутки – 193 тыс. Под медицинским наблюдением остаются 501 934 человека.

В мире число выявленных случаев Covid-19 вплотную приблизилось к 159 млн, скончались более 3,3 млн заболевших, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Больше всего заразившихся в США (32,74 млн), а также в Индии (22,99млн) и Бразилии (свыше 15,2 млн).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 11.05.21

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