В России зафиксировали максимальное число смертей из-за коронавируса с начала мая

В России число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом выросло на 8 380 и достигло 4 913 439. У 16,1% заболевших не было никаких симптомов заболевания. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции. Накануне суточный прирост инфицированный составил 8 217. За минувший день из-за Covid-19 скончались 392 человека, что является максимумом с 1 мая, когда число летальных исходов также было 392. А за все время пандемии число летальных случаев составило 114 331.

Больше всего зараженных за сутки выявлено в Москве (+2 787), а также в Санкт-Петербурге (+741), Московской (+643), Ростовской (+199) и Воронежской (+129) областях.

Нулевой прирост заболеваемости зафиксирован в Ненецком автономном округе. Меньше всего новых инфицированных зарегистрировано на Чукотке и в Еврейской автономной области, где выявили по одному заболевшему.

Наибольшее количество смертей за 24 часа отмечено в Москве (55), Санкт-Петербурге (31) и Ростовской области (23).

При этом за прошедший день полностью выздоровели 9 349 человек, за весь период пандемии – 4 527 878.

По данным Роспотребнадзора, с начала эпидемии проведено свыше 132,4 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 270 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением врачей остаются 498 195 человек.

В мире число подтвержденных случаев Covid-19 перевалило за 160,4 млн, скончались более 3,33 млн заболевших, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Больше всего заразившихся в США (32,81 млн), Индии (23,7 млн) и Бразилии (свыше 15,35 млн).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.05.21

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