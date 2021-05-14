Биолог объяснила рост заражения Covid-19 при стопроцентной вакцинации

Рост случаев заражения коронавирусом может начаться даже при 100-процентной вакцинации населения. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. По ее словам, такой сценарий вероятен в том случае, если людей привьют слабыми вакцинами.

Как отметила биолог, на Сейшельских островах удалось привить 100% населения, однако через какое-то время снова был зафиксирован всплеск заболеваемости. Это произошло из-за того, что вакцинацию проводили не слишком эффективной китайской вакциной и англо-шведской AstraZeneca, пояснила профессор.

«Эти вакцины дают в среднем субоптимальный иммунный ответ (защита около 70%), и вот результат», – заключила Баранова в комментарии РИА «Новости».

Биолог в числе наиболее эффективных вакцин назвала «Спутник V», а также американские Pfizer и Moderna. Менее действенными препаратами можно привиться только при отсутствии вышеперечисленных вакцин, считает Баранова.

О росте заболеваемости Covid-19 на Сейшелах сообщалось в начале мая. По состоянию на 13 мая, суточный прирост заболевших составил 1 012. На сегодняшний день на Сейшельских островах выявлено 9 184 случая коронавируса. В апреле в островном государстве была обнаружена южноафриканский штамм у нескольких пациентов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 14.05.21

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