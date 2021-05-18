Жаропонижающие уменьшают действие вакцины от Covid-19

Прием парацетамола для профилактики жара после первой прививки от коронавируса может снизить иммунный ответ. Так же действуют любые жаропонижающие и нестероидные лекарства против воспаления, пишут «Извести» со ссылкой на исследования специалистов Университета Дьюка в США и Университета обороны в Чехии.

Препараты типа парацетамола, анальгина, ибупрофена подавляют пути, по которым в клетки поступают сигналы, например, о формировании антител. Они же снижают способность клеток размножаться.

Еще 12 лет назад чешские ученые выявили влияние жаропонижающих на иммунный ответ. Они проверили это при вакцинации детей от пневмококка, дифтерии, гепатита D, столбняка. Некоторым пациентам для профилактики давали парацетамол, и у них вырабатывалось меньше антител, чем у остальных.

Врач-инфекционист Андрей Поздняков, главный врач лаборатории «Инвитро – Сибирь», считает, что уровень антител даже после приема парацетамола будет выше порогового значения. То есть эффект от прививки будет и усилится после второй дозы вакцины.

«После ревакцинации уровень антител у всех людей увеличивается независимо от того, пили они парацетамол или нет», – сказал специалист.

По данным портала Gogov.ru, на 18 мая 14,51 млн россиян (9.93% от населения) привиты хотя бы одним компонентов вакцины от коронавируса. 9,85 млн человек привиты полностью.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 18.05.21

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