В Кремле опровергли введение обязательной вакцинации

В Кремле не обсуждают вопрос введения обязательной вакцинации от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Никаких поручений для изменения действующего законодательства под принудительную вакцинацию не давалось.

«В предметном плане никаких действий не выполняется», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в интересах страны может быть введена не просто всеобщая, но обязательная вакцинация от коронавируса.

«В интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. И вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности», – сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума «9 3/4: вакцинация правом».

Политик отметил, что более предметно рассказать о соотношении прав граждан и защите всего населения смогут юристы и медики, занимающиеся вакцинацией. Он напомнил, что с учетом доступности информации призывы некоторых граждан отказаться от прививки распространяются очень быстро.

Массовая вакцинация россиян от коронавируса началась 18 января. По данным портала Gogov.ru, на 20 мая всего 7,02% от населения России полностью привились, то есть 10,26 млн человек. хотя бы один компонент вакцины получили 14,82 млн россиян, то есть 10,14% от населения.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 19.05.21

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