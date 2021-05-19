В России выявили меньше 8 тысяч заболевших Covid-19 за сутки

Суточный прирост заболевших Covid-19 в России вновь опустился ниже 8 тысяч, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией. За минувший день в стране выявлено 7 920 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах (накануне 8 183). Это минимальный показатель после 6 мая, когда было зарегистрировано 7 639 новых заболевших. Общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло 4 965 676.

Больше всего зараженных за сутки обнаружили в Москве – 2 093 (накануне 2 430), Санкт-Петербург (784), Московской (697), Ростовской (198) и Воронежской (141) областях. Нулевой прирост заболеваемости отмечен лишь в Ненецком автономном округе, а меньше всего заболевших в Еврейской автономной области (2) и на Чукотке (1). В целом по России темпы прироста заболеваемости снизились до 0,16%.

За минувший день от коронавируса в стране скончались 390 пациентов, а за все время пандемии – 116 965. Больше всего новых летальных исходов зарегистрировано в Москве (61), Санкт-Петербурге (37) и в Ростовской области (26).

В то же время за сутки полностью вылечились от ковида 9 561 человек, за весь период – 4 581 787.

По информации Роспотребнадзора, с начала эпидемии в стране проведено свыше 134,3 млн лабораторных исследований на новый коронавируса, в том числе 276тыс. – за последние 24 часа. Под наблюдением медиков остаются 504 497 человек.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число подтвержденных случаев ковида превысило 164,2 млн, умерли свыше 3,4 млн заболевших. По количеству заразившихся печальное лидерство сохраняют США (32,997 млн), на втором месте Индия (25,49 млн), на третьем – Бразилия (15,73 млн).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.05.21

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