Заболеваемость снова пошла вверх: в России выявили 9 232 новых случая коронавируса

Число выявленных за сутки новых случаев коронавирусной инфекции в России вновь перевалило за 9 тысяч. По данным оперштаба по борьбе с Covid-19, за минувший день зарегистрировано 9 232 заболевших коронавирусом (накануне 7 920). Последний раз суточный прирост зараженных превышал 9 тысяч во вторник, 17 мая. Общее число выявленных случаев инфицирования в стране достигло 4 974 908.

Заметный рост суточной заболеваемости ковидом обеспечила Москва, где за день подтверждено 3 312 диагнозов (днем ранее 2 093). В пятерку регионов с высоким приростом заболевших также вошли Санкт-Петербург (+791), Московская (+727), Ростовская (+196) и Воронежская (+143) области. Еще в шести регионах показатель выявляемости коронавируса за сутки держится выше 100 случаев.

Наименьшие темпы прироста заболевших отмечены в Тыве – 0,03% и в Еврейской автономной области – 0,04%. Ни одного нового зараженного не обнаружено в Ненецком АО. В целом по стране этот показатель повысился до 0,19%.

За 24 часа от коронавируса в России умерли 396 пациентов – это максимум с 24 апреля, а за все время пандемии – 117 361. Больше всего новых смертей зафиксировано в Москве (55), Санкт-Петербурге (40) и в Ростовской области (23).

При этом за прошедший день выздоровели 9 983 человека, за весь период – 4 591 770.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии проведено свыше 134,6 млн лабораторных исследований на новый тип коронавируса, в том числе 337 тыс. – за минувшие сутки. Под наблюдением врачей остаются 498 тыс. 363 человека.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.05.21

Число жертв ковида в Крыму превысило 1 тысячу 300 человек. / Число заболевших коронавирусом в Челябинской области превысило 62 тысячи. / Два штата в Индии объявили эпидемию «черной плесени». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»