Еще 8937 россиян заразились Covid-19 за сутки

В России выявили 8937 новых пациентов в коронавирусом за минувшие сутки – на 295 человек меньше по сравнению с предыдущим днем. Новые случаи заболевания Covid-19 зарегистрированы во всех 85 регионах страны, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За последние сутки в России выявлено Covid-19 в 85 регионах, из них 1457 (16,3%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», – говорится в сообщении штаба.

Общее число больных с коронавирусом достигло 4 983 845 человек. Количество выздоровевших увеличилось до 4 601 120 человек. Только за минувшие сутки были выписаны из больниц после излечения 9350 человек.

Больше всего новых пациентов с Covid-19 в Москве (2954 человека). Значительно меньше в Санкт-Петербурге (815), хотя северная столица остается на втором месте по приросту заболевших по России. В Подмосковье – 753 новых случая.

В восьми регионах выявлено от 100 до 200 новых пациентов с коронавирусом. Среди них Ростовская, Нижегородская и Воронежская области, Якутия. Всего по одному новому случаю зафиксировано в Еврейской АО и Чукотском АО, двое новых больных в Ненецком АО, по пять новых пациентов с Covid-19 в Магаданской области и Республике Тыва.

В России за последние сутки умерли 389 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших после заражения Covid-19 составило 117 739 человек.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 21.05.21

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