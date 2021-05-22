В России число заболевших коронавирусом выросло на 8,7 тыс. за сутки

В России за минувший день было выявлено 8 709 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, что на 228 меньше в сравнении с предшествующими сутками, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Общее количество заразившихся в стране достигло 4 992 554. Число летальных исходов за 24 часа увеличилось на 386, до 118 125.

Больше всего новых случаев Covid-19 зарегистрировано в Москве (+2 653), Санкт-Петербурге (+833) и Подмосковье (+775). Надо отметить, что в столице суточная выявляемость ковида снизилась почти на 10% по сравнению с предыдущим днем (накануне диагноз был подтвержден у 2954 москвичей).

Еще в восьми регионах суточный прирост заболевших составил от 105 до 197 человек – в их числе Свердловская, Иркутская, Самарская, Саратовская, Нижегородская, Ростовская, Воронежская области и Якутия.

Наименьшие темпы прироста заболеваемости за сутки зафиксированы в Еврейской автономной области – 0,02%, Тыве – 0,04%, а также в Ямало-Ненецком АО, Магаданской области, на Камчатке и в Северной Осетии – 0,05%. По стране этот показатель составил 0,17%.

Самое большое количество новых смертей от коронавируса зарегистрировано в Москве (60), Санкт-Петербурге (35) и Ростовской области (17).

При этом за минувший день полностью выздоровели 9 345 человек, а за весь период пандемии – 4 610 465.

По информации Роспотребнадзора, за все время пандемии в стране проведено свыше 135,3 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 334 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 512 212 человек.

Общее число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 166,1 млн, скончались свыше 3,44 млн заболевших, сообщает Университет Джонса Хопкинса. В тройку стран по самому большому числу инфицированных по-прежнему входят США (33,08 млн), Индия (26,28 млн) и Бразилия (15,97 млн).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.05.21

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