В России число выявленных случаев коронавируса перевалило за 5 миллионов

За сутки в России подтвержден 8 951 случай заражения коронавирусом в 83 регионах – это более чем на 200 случаев больше по сравнению с предыдущим днем. Общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 5 млн и достигло 5 001 505, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением Covid-19. За минувший день от ковида скончались 357 человек, а за все время пандемии – 118 482.

Наибольший суточный прирост заболевших зарегистрирован по-прежнему в Москве (+2924). Много новых зараженных также в Санк-Петербурге (+842) и Московской области (+769). В девяти регионах за сутки выявлено от 100 до 195 случаев заболевания.

Ни одного нового инфицированного не обнаружено в двух регионах – на Чукотке и в Еврейской автономной области, а наименьшие темпы прироста заболеваемости приходятся на Тыву – 0,04% (по России – 0,18%).

Больше всего новых летальных исходов приходятся на Москву, где за день умерли 56 пациентов с ковидом, Санкт-Петербург (40) и Ульяновскую область (16).

При этом общее число полностью вылечившихся после коронавируса россиян достигло выздоровели 4 617 762. За сутки излечились от инфекции 7 297 человек.

По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии проведено свыше 135,7 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе 360 тыс. – за минувший день. Под наблюдением медиков остаются 516 507 человек.

В мире на сегодняшний день выявлено более 166,7 млн заболевших коронавирусом, из них скончались 3,45 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса. Самая высокая заболеваемость в США, где ковид подхватили свыше 33,1 млн человек, в Индии – 26,53 млн заболевших и в Бразилии – 16,04 млн случаев коронавируса.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.05.21

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