Европа откроет границы для привитых россиян. В ЕС ждут сертификации «Спутника V» до конца июня

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может одобрить вакцину «Спутник V» до конца июня. Такое заявление сделал министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло.

«Насколько я знаю, это (регистрация российской вакцины – прим. ред.) произойдет в этом или следующем месяце», – цитирует министра ТАСС. Он заявил об отсутствии проблем с сертификацией «Спутника V» европейским регулятором, если представлена «вся необходимая документация и доказательная база».

«Насколько мне известно, процесс идет», – подчеркнул он.

Министр убежден, что у российских туристов не будет проблем с приездом на Мальту после регистрации российской вакцины в ЕС и возобновления прямых рейсов из Москвы.

Бартоло также сообщил, что ряд европейских стран начнут производить российский препарат, что в интересах всей Европы. По его словам, он знает «многих мальтийцев, которые привились «Спутником V» и прекрасно себя чувствуют».

В случае регистрации отечественной вакцины в ЕС европейские границы откроют для россиян, привитых «Спутником V».

В четверг, 21 мая, Европейский совет утвердил рекомендации Еврокомиссии разрешить въезд на территорию ЕС туристам, которые вакцинированы препаратами, одобренными ЕМА или ВОЗ для экстренного применения. Предложено открыть границы для путешественников, получивших последнюю дозу прививки от ковида не менее чем за 14 дней до прибытия на территорию Евросоюза.

На данный момент EMA одобрило вакцины компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson, а в список ВОЗ, кроме перечисленных, включен препарат китайской компании Sinopharm.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.05.21

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