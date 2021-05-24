В России за сутки зафиксировали минимум смертей от Covid-19 c середины апреля

В России за минувший день выявлено 8 406 заболевших коронавирусом, что на 545 меньше по сравнению с предыдущими сутками, следует из данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Четвертый день подряд суточный прирост зараженных меньше 9 тыс. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 5 009 911случаев Covid-19. Число умерших от коронавируса увеличилось на 319 и достигло 118 801. Надо отметить, что суточная смертность оказалась минимальной с 13 апреля, когда скончались 338 пациентов с ковидом.

Больше всего новых заражений зафиксировано в Москве – 2 487 (накануне 2 924), Санкт-Петербурге (+851) и Московской области (+766).

Нулевой прирост заболевших за последние 24 час наблюдается в трех регионах – на Чукотке, в Ненецком АО и в Еврейской автономной области. Минимальные темпы прироста заболеваемости отмечены в Тыве – 0,03% и на Камчатке – 0,04%, тогда как по стране этот показатель составил 0,17%.

Печальный антирейтинг по летальным исходам за сутки по-прежнему возглавляет Москва, где скончались 59 пациентов. В Петербурге зарегистрировано 38 новых смертей, еще в трех регионах – Самарской, Нижегородской и Воронежской областях – умерли по 15 человек.

За прошедший день полностью выздоровели 6 450 больных Covid-19, за весь период пандемии – 4 624 212.

По информации Роспотребнадзора, с начала эпидемии проведено свыше 135,9 млн тестов на новый коронавирус исследований, в том числе 289 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением врачей остаются 517 775 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.05.21

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