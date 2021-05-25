В России число заразившихся Covid-19 снижается, но смертность снова растет

За прошедший день в России выявлено 7 884 заболевших коронавирусом в 84 регионах – это минимум с 6 мая, когда было зарегистрировано 7 639 случаев заражения, следует из данных оперативного штаба по борьбе с Covid-19. Накануне суточный прирост зараженных составил 8406. Число заболевших снижается третий день подряд. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 5 017 795. За последние 24 часа зафиксировано 393 летальных исхода (днем ранее 319), а за весь период пандемии в стране от ковида умерли 119 194 человека.

Наибольшее количество новых случаев коронавирусной инфекции по-прежнему зарегистрировано в Москве – 2075, однако это на 412 случаев меньше по сравнению с предыдущим днем. В топ-5 регионов по приросту заболевших за стуки также вошли Санкт-Петербург (+844), Московская (+734), Ростовская (+190) и Воронежская (+148) области.

Ни одного нового зараженного не выявлено в Ненецком автономном округе, а по одному инфицированному прибавилось на Чукотке и в Еврейской автономной области.

Больше всего новых смертей от ковида за день зафиксировано в Москве (57), Петербурге (46) и Нижегородской области (18).

При этом за прошедшие сутки полностью излечились от коронавирусной инфекции 8 743 пациентов, за весь период – 4 632 955.

По информации Роспотребнадзора, с начала пандемии проведено свыше 136,1 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе 206 тыс. – за минувший день. Под наблюдением медиков остаются 516 656 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.05.21

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