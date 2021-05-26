В России суточная смертность от Covid-19 достигла пика с начала апреля

Суточная смертность пациентов с Covid-19 в России продолжает расти. За минувший день умерли 406 человек, что стало максимумом с 10 апреля. Общее число умерших от коронавируса в России достигло 119 600 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

В России за сутки выявлены 8373 новых случая заражения коронавирусом. Это на 489 человек больше, чем днем ранее. Зато в двух регионах: в Ненецком АО и на Чукотке за минувший день не было ни одного нового случая заражения Covid-19.

Больше всего пациентов прибавилось в Москве – 2416 человек, Санкт-Петербурге – 839, Московской области – 744. Пятерку лидеров по числу новых случаев Covid-19 замкнули Ростовская (+185), Воронежская и Нижегородская области (по 147).

Всего по два новых пациента выявили в Еврейской АО и Республике Алтай, по шесть новых заболевших в Тыве и Магаданской области. Всего по стране зарегистрированы 5 026 168 заболевших Covid-19.

Общее число выздоровевших пациентов выросло до 4 642 090 человек, за минувшие сутки к ним добавились еще 9 135 человека.

По данным портала Gogov.ru, в программе вакцинации поучаствовали 10,91% населения (15,94 млн человек), кто получил хотя бы один компонент вакцины. Обе прививки от коронавируса поставили 11,38 млн человек, то есть 7,78% населения России.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 26.05.21

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