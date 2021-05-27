Китай призвал не политизировать поиски источника Covid-19

Власти Китая посоветовали отказаться от политической составляющей в поисках источника заражения коронавирусом нового типа. Посольство Китая в США назвало недавние заявления Штатов «политическими манипуляциями», которые только затруднят борьбу с пандемией.

«Если научный вопрос о происхождении эпидемии будет политизирован, будет не только трудно найти источник вируса, но также выпустит «политический вирус», что затруднит международное сотрудничество в области предотвращения эпидемий», – говорится в сообщении.

В посольстве напомнили, что Китай исследует все ранние случаи заражения Covid-19. И поддерживает «тщательное расследование деятельности некоторых секретных баз и биологических лабораторий по всему миру».

Накануне президент США Джо Байден велел разведке удвоить усилия в поиске первоисточника Covid-19 и уделить внимание вопросам «по Китаю». Белый дом дал специалистам 90 дней, чтобы найти ответы и представить отчет.

Ранее ученые ВОЗ побывали в Уханьском институте вирусологии и заявили, что крайне мала вероятность утечки вирусов из их лаборатории.

Однако Wall Street Journal со ссылкой на американскую разведку сообщила, что три специалиста института вирусологии в Ухане тяжело болели в ноябре 2019 года. Их симптомы якобы совпадали в признаками заражения Covid-19. Издание заявило, что новая информация подтверждает искусственное происхождение коронавируса нового типа, который вызвал пандемию в 2020 году.

Пекин, Наталья Рязанова

Пекин. Другие новости 27.05.21

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