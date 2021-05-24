Трое ученых Уханьского института вирусологии тяжело болели незадолго до пандемии

Три специалиста института вирусологии в Ухане перенесли тяжелое заболевание осенью 2019 года. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американскую разведку.

По данным издания, несколько ученых обращались к медикам из-за серьезного заболевания в ноябре 2019 года. Все заболевшие входили в одну команду, занимающуюся коронавирусами. При этом у них были симптомы, похожие на те, что испытывают люди, инфицированные Covid-19.

Эта информация говорит в пользу искусственного происхождения коронавирусной инфекции, утверждают авторы статьи. Ведь буквально через месяц после заболевания ученых поступили сообщения о заражениях среди населения, а спустя три месяца ВОЗ объявила пандемию Covid-19.

В свою очередь в МИД КНР в ответ на запрос WSJ обвинили США в попытке раскрутить теорию об утечке коронавируса из научной лаборатории. При этом в китайском внешнеполитическом ведомстве считают, что Вашингтон на самом деле не обеспокоен источников возникновения патогена, а пытается отвлечь внимание.

Напомним, согласно официальной версии коронавирус нового типа передался человеку от летучей мыши. В город Ухань, откуда поступили первые сообщения о заболевших, выезжала специальная комиссия ВОЗ, которая назвала версию с утечкой инфекции из лаборатории крайне маловероятной.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 23.05.21

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