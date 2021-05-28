В России продолжается рост заболеваемости Covid-19: за сутки – 9 252 заразившихся

В России продолжает расти суточная заболеваемость коронавирусом, а число летальных исходов держится на отметке выше 400 случаев третий день подряд. За последние 24 часа в стране выявлено 9 252 заболевших ковидом в 83 регионах (накануне 9039), сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, суточный прирост случаев заражения держится выше 9 тысяч второй день подряд. Число подтвержденных диагнозов Covid-19 достигло 5 044 459.

Больше всего новых случаев инфицирования зафиксировано в Москве (+3274), Санкт-Петербурге (+840), Московской (+756), Ростовской (+182) и Воронежской (+150) областях. В российской столице второй день подряд выявляют больше 3 тыс. заболевших.

Нулевой прирост зараженных отмечен в двух регионах – на Чукотке и в Ненецкой автономном округе. А меньше всего новых заболевших – 2 – обнаружили в Еврейской автономной области.

За сутки от коронавируса скончались 404 человека, что на два человека больше, чем накануне. По числу летальных исходов лидируют Москва (56 умерших), Санкт-Петербург (33), а также Нижегородская и Самарская области – по 15. За весь период пандемии жертвами коронавируса в России стали 120 406 человек.

Число выздоровевших за день прибавилось на 9 385 человек и достигло 4 661 234 человек.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии проведено свыше 137,1 млн лабораторных исследований на новый тип коронавируса, в том числе 374 тыс. – за прошедшие сутки. Под наблюдением медиков остаются 521 596 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.05.21

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