Снова рост: в России за сутки коронавирус выявили еще у 9,5 тыс. человек

В России за сутки зарегистрировано 9500 случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах, что на 1025 больше, чем днем ранее, следует из данных оперативного штаба по борьбе с Covid-19. Общее число заразившихся в стране достигло 5 081 417 человек.

Больше всего новых случаев коронавируса по-прежнему зафиксировано в Москве (+3669). В столице суточный прирост инфицированных вновь перевалил за 3 тыс. человек. Накануне в Москве выявили 2614 случаев инфицирования. В топ-5 регионов с наибольшим количеством новых заболевших также вошли Санкт-Петербург (+817), Московская (+743), Ростовская (+168), Нижегородская (+144) области.

Ни одного нового пациента с ковидом не выявили на Чукотке и в Ненецком автономном округе, а меньше всего зараженных за сутки зарегистрировано в Еврейской автономной области (2) и Магаданской области (3).

За последние 24 часа в стране скончались 372 пациента с подтвержденным коронавирусом. Общее число жертв достигло 121 873. Наибольшая суточная смертность от Covid-19 зафиксирована в Москве, где умерли 62 человека, в Петербурге (38 летальных исходов) и в Нижегородской области (17).

В то же время за прошедший день полностью выздоровели 8 994 человека, а за весь период пандемии – 4 693 579 человек.

По информации Роспотребнадзора, всего в стране проведено свыше 138,5 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе 271 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 528 тыс. 827 человек.

В мире число подтвержденных случаев Covid-19 превысило 170,7 млн, умерли более 3,55 млн заболевших. Лидерство по количеству случаев заражения удерживают США (33,26 млн). Второе место у Индии (28,17 млн), на третьей позиции – Бразилия (16,54 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.06.21

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