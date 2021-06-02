В России число новых случаев коронавируса снова меньше 9 тысяч

В России число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось за сутки на 8832 и достигло 5 090 249, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Накануне суточный прирост заболевших составил 9,5 тыс. человек. За день от коронавируса скончались 394 человека – это максимум за четыре последних дня. Общее количество жертв ковида стране выросло до 122 267.

Согласно данным оперштаба, ни одного нового зараженного не обнаружено на Чукотке. Максимальный прирост заболевших за сутки вновь зафиксирован в Москве – 2842. В лидерах по количеству новых случаев также оказались Санкт-Петербург (+828), Московская (+761), Ростовская (+160) и Нижегородская (+151) области. Меньше всего инфицированных выявлено в Ненецком автономном округе (2) и в Еврейской автономной области (1).

За минувший день полностью выздоровели 9020 пациентов с подтвержденным Covid-19, а за все время пандемии – 4 702 599.

По данным Роспотребнадзора, всего в стране проведено свыше 138,8 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе за последние сутки – 305 тыс. Под медицинским наблюдением остаются 528 985 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.06.21

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