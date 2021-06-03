ФМБА пообещало новую вакцину от всех штаммов коронавируса

Российские ученые в июле начнут клинические испытания новой вакцины от Covid-19. Препарат уникален тем, что создает защиту от всех мутаций коронавируса, заявили в ФМБА России.

Уже одобренные в РФ вакцины помогают вырабатывать иммунитет к определенным типам белков, то есть штаммам вируса. Новый препарат будет защищать на клеточном уровне.

«Препарат, над которым мы работаем в ФМБА России, вырабатывает еще и клеточный иммунитет, то есть он нацелен на консервативные белки. Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина все равно будет защищать нас от Covid-19», – пояснила первый замглавы ФМБА России Татьяна Яковлева в интервью «Известиям».

Для препарата пока не придумали название, а эффективность на пациентах с коронавирусом покажут испытания.

Напомним, Минздрав РФ одобрил применение отечественных двухкомпонентных вакцин от Covid-19 «КовиВак», разработанной Центром имени Чумакова РАН, «Спутника V» от НИЦ имени Гамалеи и «ЭпиВакКороны» от ГНЦ «Вектор». Министерство разрешило использовать первый компонент «Спутника V» как самостоятельную вакцину под названием «Спутник Лайт».

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 03.06.21

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