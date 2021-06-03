Россиян предупредили об ухудшении ситуации с коронавирусом осенью

Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что заболеваемость коронавирусом в России вырастет осенью, если темпы вакцинации останутся на низком уровне.

По его словам, так как коронавирусная инфекция продолжает циркулировать в популяции, то осенний период – «это благоприятный период для роста заболеваемости не только коронавирусом, но и всеми заболеваниями, которые передаются таким же путем». Слова Онищенко приводит РИА «Новости».

Академик отметил, что если темпы вакцинирования останутся на таком же низком уровне, то заболеваемость ковидом будет расти – в стране еще очень мала прослойка людей с иммунитетом к инфекции.

Согласно данным портала Gogov.ru, по состоянию на 3 июня в России 17 136 365 человек (11,72% от населения) получили одну дозу вакцины против коронавируса. Полностью привиты 12 865 165 человек (8,8% от населения).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.06.21

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