Еще один российский регион вновь усиливает ограничения из-за роста случаев Covid-19

В Хабаровском крае в связи с ростом заболеваемости коронавирусом будут вновь ужесточены ограничительные меры. Региональное управление Роспотребнадзора предложило снова заполнять театры, кинотеатры и концертные залы на 50% и допускать на массовые мероприятия не более 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава по итогам очередного заседания регионального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как было отмечено на совещании, регион вернулся к апрельским показателям прироста заболеваемости Covid-19. В течение четырех последних недель в крае регистрируется активный рост числа заразившихся. По информации краевого Роспотребнадзора, за последнюю неделю зафиксирован 32-процентный прирост случаев инфицирования коронавирусом. «Если в последнюю неделю мая было зафиксировано 245 случаев, то в первую неделю июня лабораторно подтверждено 319 случаев», – сообщила замглавы ведомства Ирина Зубун.

В этой ситуации Роспотребнадзор «настаивает на введении ограничительных мероприятий в крае», подчеркнула она. «Мы предлагаем вернуться к заполняемости социально-культурных объектов не более 50% и ограничить массовые мероприятия с участием в них до 100 человек», – сказала Зубун, отметив, что также необходимо продолжать соблюдать масочный режим и «не забывать о социальной дистанции».

По данным краевых властей, наибольший прирост случаев Covid-19 отмечен в Хабаровске, Комсомольск-на-Амуре, а также в Хабаровском и Охотском районах. За последние две недели в регионе дополнительно для лечения пациентов с ковидом было развернуто почти 100 коек. Загруженность коечного фонда в крае составляет 76%, а в Хабаровске – почти 85%.

Добавим, что с воскресенья, 6 июня, власти закрыли на карантин поселок Новое Устье Охотского района, где было зарегистрировано больше 60 случаев коронавирусной инфекции.

За минувший день в Хабаровском крае коронавирусом заболели еще 52 человека, зафиксировано два летальных исхода.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 52 946 случая Covid-19, скончались 426 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Как сообщал «Новый День», накануне власти Бурятии вновь усилили ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Так, в республике отменены все массовые мероприятия, высшие и средние учебные заведения вернулись на дистант, а время работы общепита ограничено до 23:00.

Хабаровск, Наталья Петрова

Хабаровск. Другие новости 08.06.21

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