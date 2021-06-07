Снова дистант и отмена массовых мероприятий: в Бурятии ужесточили ограничения из-за всплеска Covid-19

В Бурятии вновь усилили ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщается на сайте регионального правительства.

Так, в республике отменены или перенесены все массовые мероприятия, запланированные на июнь. Учебные заведения – вузы и колледжи – возвращаются на дистанционный формат обучения. Кафе и рестораны будут работать до 23:00: разрешена рассадка не более четырех посетителей за одним столом без учета детей. Работодателям рекомендовано перевести на дистанционку максимально возможное количество сотрудников. Кроме того, в органах власти временно приостановлено проведение личных приемов граждан.

На заседании регионального оперштаба по борьбе с Covid-19 в понедельник отмечено, что регион сегодня занимает третье место в России по темпам прироста заболеваемости коронавирусом после Москвы и Санкт-Петербурга.

По словам главы республиканского минздрава Евгении Лудуповой, за прошедшую неделю отмечен значительный рост потребности в госпитализации. «Если сравнить с данными на 31 мая, тогда на лечении находилось в два раза меньше пациентов. В настоящий момент развернуто 1211 коек. Занятость коечного фонда высокая, на утро составила 91%», – сообщила министр.

Из-за роста числа заболевших ковидом медики разворачивают дополнительные койки. «Разворачиваются дополнительные койки в БСМП, Центре восточной медицины, в больнице № 4, в ДРКБ на Модогоева, в республиканской инфекционной больнице, в центральных районных больницах. Совместно с минсоцзащиты 11 июня открываем госпиталь ВОВ под ковидный стационар», – написала Лудупова в своем инстаграме. При этом временно приостанавливается плановая госпитализация в республиканской клинической больнице имени Семашко, Центре восточной медицины и в БСМП. Кроме того, запущены «ковидные» такси для транспортировки на КТ-исследования и в амбулаторные центры.

Глава Бурятии Алексей Цыденов в обращении к жителям региона сообщил, что сегодня в больницах находятся 1100 пациентов с ковидом. «Из них более 800 человек – с ковидной пневмонией, это уже тяжелая форма. 77 человек находятся в реанимации», – сказал он, отметив, что «больше половины больных и тех, кто находится в реанимации, это люди моложе 65 лет». Цыденов также сообщил, что в республике выявлены и британский, и индийский штаммы коронавируса, и призвал население максимально соблюдать масочный режим и другие меры безопасности. «Я прошу всех отнестись к этому максимально ответственно. Потому что, если будет дальше рост, мы вынуждены будем вновь вводить закрытие организаций и предприятий торговли, общепита. Полное закрытие – это то, что не хотелось бы допускать», – подчеркнул он.

Стоит отметить, что в начале мая в Бурятии выявляли от 25 до 50 случаев заражения коронавирусом в сутки. Спустя месяц эта цифра выросла до 107 – такое число заболевших зарегистрировано за минувший день.

Всего в республике подтверждено 39 153 случая инфицирования коронавирусом, скончались 917 пациентов с ковидом.

Добавим, что из-за роста чиста заболевших коронавирусом дополнительные койки для больных разворачивают в Приморском крае, на Камчатке, Новосибирской области, Хакасии и ряде других регионах.

Улан-Удэ, Наталья Петрова

Улан-Удэ. Другие новости 07.06.21

Восемь учителей в Испании получили шестикратную дозу вакцины от коронавируса. / Рост на 10% количества тяжелых больных Covid-19 на аппаратах ИВЛ в оперштабе назвали нормой. / Смертность от коронавируса в России снизилась, заболеваемость – нет. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»