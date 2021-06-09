В Бурятии отменили школьные выпускные из-за роста заболеваемости Covid-19

В Бурятии отменены школьные выпускные вечера из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Республиканский оперштаб по борьбе с Covid-19 на сегодняшнем заседании принял решение «об отмене выпускных вечеров в школах, в том числе банкетных мероприятий в заведениях общепита по случаю окончания школы», говорится в сообщении.

Вручение аттестатов будет проходить в соответствии со всеми рекомендациями Роспотребнадзора в рамках одного класса при обязательном соблюдении масочного режима и социальной дистанции, уточнили в пресс-службе.

Глава Бурятии Алексей Цыденов оценил эпидобстановку в регионе как сложную. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в республике превысила среднероссийский показатель на 60%.

«Мы растем стремительно, и приближаемся к показателям осени. И это решение (отмена школьных выпускных – прим. ред.) – не потому что нравится ограничивать, а потому что по-другому невозможно, – отметил руководитель республики.

Заметный рост заболеваемости Covid-19 в регионе фиксируется с конца мая. Если в первых числах мая в Бурятии ежедневно регистрировали по 26-28 случаев коронавируса, то в конце месяца суточная заболеваемость выросла почти в три раза.

Ранее власти Бурятии вновь ужесточили ограничения из-за всплеска случаев заражения коронавирусом. Так, в республике отменены все массовые мероприятия, высшие и средние учебные заведения вернулись на дистант, а время работы общепита ограничено до 23:00. В регионе разворачивают дополнительные койки для лечения пациентов с ковидом.

Улан-Удэ, Наталья Петрова

Улан-Удэ. Другие новости 09.06.21

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